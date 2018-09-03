Создание групп в VK и Inst

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт17 заявок211 просмотров

Есть потребность в создание 2 групп в 2 соц.сетях. В группах будут публиковаться предложения для дилеров от мебельных фабрик, соответственно нужны подписчики - те люди, кто торгует мебелью. 

7 лет назад
Bars_Krasnodar
Ольга 
34 года
9 лет в сервисе
Была
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров