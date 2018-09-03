основная задача: Продвижение израильского политика в социальных сетях. В отклике пришлите ответы на следующие вопросы: 1) Есть ли опыт SMM-продвижения в сфере политики? (если да - пришлите ссылки, укажите выполняемые ...
Создание групп в VK и Inst
Есть потребность в создание 2 групп в 2 соц.сетях. В группах будут публиковаться предложения для дилеров от мебельных фабрик, соответственно нужны подписчики - те люди, кто торгует мебелью.
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