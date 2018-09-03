Собрать 10 отзывов для продукта в амазон

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт3 заявки155 просмотров

Необходимо Собрать 10 отзывов для продукта в амазон. Сроки 30 дней. 

Коментарии к отзывы должны соотвецтвовать требованиям заказчика 

7 лет назад
Pavel8611
Павел 
39 лет
7 лет в сервисе
Был
7 дней назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров