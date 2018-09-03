Подписчики в группу вк

Нужно увеличить количество подписчиков в группе, хотя бы 1000 реальных людей, не ботов. Хочу услышать стоимость работы, сроки тематика: продажа вещей аудитория: 25-45 лет, женщины, Узкое геолокация. Так же нужны лиды. ...