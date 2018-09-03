Готовиться приложение для нахождения самого дешевого такси по точному маршруту. Территория: Украина Распостранение будет по городам постепенно. Необходимо организовать продвижение в соц сетях (фейс бук, инстаграм) этого приложения ...
Подписчики в группу вк
Требуются подписчики в группу вк, пока 1000 чел.
Никаких ботов, никаких фейков, реальные люди, в идеале целевая аудитория.
Желательно использование белых методов продвижения.
Минимум отписок, минимум "собачек"
Укажите цену и время за которое сможете выполнить задачу.
На данный момент в группе 4200 подписчиков.
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