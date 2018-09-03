Подписчики в группу вк

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт8 заявок216 просмотров

Требуются подписчики в группу вк, пока 1000 чел.

Никаких ботов, никаких фейков, реальные люди, в идеале целевая аудитория.

Желательно использование белых методов продвижения.

Минимум отписок, минимум "собачек"

Укажите цену и время за которое сможете выполнить задачу.

На данный момент в группе 4200 подписчиков.

7 лет назад
Avangard1
Ярослав 
33 года
7 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров