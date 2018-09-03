нужно продвижение ютуб канала по ремонтам и строительным материалам.
Продвинуть приложение для сравнения дешевых такси по соц сетям
Готовиться приложение для нахождения самого дешевого такси по точному маршруту.
Территория: Украина
Распостранение будет по городам постепенно.
Необходимо организовать продвижение в соц сетях (фейс бук, инстаграм) этого приложения
От кандидатов - портфолио и скайп для дополнительных вопросов
Заявки фрилансеров
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