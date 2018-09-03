Продвинуть приложение для сравнения дешевых такси по соц сетям

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт7 заявок156 просмотров

Готовиться приложение для нахождения самого дешевого такси по точному маршруту. 

Территория: Украина

Распостранение будет по городам постепенно. 

Необходимо организовать продвижение в соц сетях (фейс бук, инстаграм) этого приложения 

От кандидатов - портфолио и скайп для дополнительных вопросов

7 лет назад
fgroup
45 лет
20 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров