Продвинуть приложение для сравнения дешевых такси по соц сетям

Есть группа опрелеленной тематики , подписчиков в ней около 10 человек. Нужно набрать реальных подписчиков с подобных групп. Подобные группы укажу. Необходимо 10.000 подписков с групп которые я укажу.Моя группа актуальна, новая и полезна многим. После обсуждения работы дам ...