Проект SMM-продвижение сообщества (интернет-продажи)

Всем привет!

Необходимо с нуля поднять сообщество по продаже военного снаряжения.

Цель: привлечение продаж в первую очередь, запоминаемость(будет переименовано текущее или же создано новое), ожидается ко всему этому и запуск сайта.

https://vk.com/armycoalition

Чего ожидаю:

Список работ над моим сообществом, рекомендации и последующее исполнение.(ОБЩИХ рекомендов я сам напишу массу, здесь нужна конкретика и результат)

Накрутка подписонов не интересна, важно привлечение живых людей, реальных покупателей.

Рекламные площадки?

Прогноз бюджета и эффективности рекламы

Дизайн(как меньшее из бед)