Требуются подписчики в группу вк, пока 1000 чел. Никаких ботов, никаких фейков, реальные люди, в идеале целевая аудитория. Желательно использование белых методов продвижения. Минимум отписок, минимум "собачек" Укажите цену и время ...
Проект SMM-продвижение сообщества (интернет-продажи)
Всем привет!
Необходимо с нуля поднять сообщество по продаже военного снаряжения.
Цель: привлечение продаж в первую очередь, запоминаемость(будет переименовано текущее или же создано новое), ожидается ко всему этому и запуск сайта.
Чего ожидаю:
Список работ над моим сообществом, рекомендации и последующее исполнение.(ОБЩИХ рекомендов я сам напишу массу, здесь нужна конкретика и результат)
Накрутка подписонов не интересна, важно привлечение живых людей, реальных покупателей.
Рекламные площадки?
Прогноз бюджета и эффективности рекламы
Дизайн(как меньшее из бед)
Заявки фрилансеров
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