Настроить таргет в инсте и фейсбуке

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт5 заявок173 просмотра

я вам предоставляю профили линкедин - от вас нужно догонять этих людей в инсте и по лукэлайку найти похожих

если подобное вообще возможно или делали, начните ответ с цифры 77 и укажите

1 - стоимость настройки - диапазон

2 - телеграм юзернейм для связи

7 лет назад
daryaivanova32
Дарья 
38 лет
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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