Настроить таргет в инсте и фейсбуке

я вам предоставляю профили линкедин - от вас нужно догонять этих людей в инсте и по лукэлайку найти похожих

если подобное вообще возможно или делали, начните ответ с цифры 77 и укажите

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