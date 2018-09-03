Нужно SMM-продвижение израильского политика

основная задача:

Продвижение израильского политика в социальных сетях.

В отклике пришлите ответы на следующие вопросы:

1) Есть ли опыт SMM-продвижения в сфере политики? (если да - пришлите ссылки, укажите выполняемые вами работы и достигнутые результаты).

2) Найти русскоязычные группы про Израиль в facebook

3) Предложить варианты продвижения страницы в instagram (русскоязычная страница политика в Израиле) расчет на русскую аудиторию города Бат Ям.

P.S. Не присылайте спам и рекламу - это сразу в игнор.