Нужно SMM-продвижение израильского политика

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт4 заявки154 просмотра

основная задача: 

Продвижение израильского политика в социальных сетях.

В отклике пришлите ответы на следующие вопросы: 

1) Есть ли опыт SMM-продвижения в сфере политики? (если да - пришлите ссылки, укажите выполняемые вами работы и достигнутые результаты).

2) Найти русскоязычные группы про Израиль в facebook

3) Предложить варианты продвижения страницы в instagram (русскоязычная страница политика в Израиле) расчет на русскую аудиторию города Бат Ям.

P.S. Не присылайте спам и рекламу - это сразу в игнор.

7 лет назад
roman-andreev
Роман 
33 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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