Добрый день, Майя! Меня зовут Ася, я представитель компании Лаборатория Качества. Мы запускаем свой новый курс - ПОИНТ , для начинающих тестировщиков, у нас есть свой сайт. http://pointschool.ru/main 1.09 у нас прошел первый запуск курса. В октябре планируем второй запуск. Нам нужен анонс этого курса. Сколько это будет стоить и можете ли вы написать к 12.09?

Критерии:

Зачем нужен анонс? (инфоповод) Продажа второго запуска курсов Первого онлайн института тестировщиков

Какая тема анонса? Открыт набор на второй запуск курса

В каком стиле должен быть анонс? неформальный

Какой формат подачи материала (текст, вопрос-ответ и тп)? Интервью

Требования к содержанию анонса? Информировать, осветить выгоды курса, побудить купить

Кто ЦА анонса? начинающие тестировщики, люди, которые хотят получить профессию тестировщика

Объем текста? 1 лист А4

Где будет размещено, окружение? портал software testing - тема на форуме и адресная рассылка

Что важно подчеркнуть, какой ракурс подачи материала? Курс построен как Институт: сначала даются азы профессии, база, затем узкоспециализированные навыки на базовом уровне: учим до продвинутого джуна

Что важно обязательно упомянуть, какие выгоды? уровень продвинутый джун, сертификат, много практики (домашние работы), личная обратная связь от учителя (тренера) - подробный отзыв на каждую домашку, с указанием, что можно улучшить

Что ни в коем случае нельзя упоминать? слово институт и все слова связанные с высшим образованием (абитуриент, сессия, зачет, диплом и тп)

Какие вишенки, фишки? (не главная инфа, но м.б. удачно оттеняющая самое важное)уровень базовый +, курсы от гуру тестирования, экспертов, 11 тренеровГде уже размещена инфа? http://pointschool.ru/main

Отзывы от учеников, отзывы преподавателей. Кроме знаний мы даем рекомендации, общение вне рамок занятий по отвлеченным вопросам.Ориентируемся на стандартную страницу А4 12 times new romanВот ссылки на предыдущие анонсы http://software-testing.ru/events/2866-pointhttp://www.software-testing.ru/news/2874-newsletter-augusthttp://software-testing.ru/events/2870-point-2