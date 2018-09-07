Есть 10 историй к ним нужно придумать максимально завлекающие заголовки ЦА женщины 35+ В файле пример 1 истории пишите в личку сразу ваш вариант названия, чей понравится тому и отдадим все остальные ...
Нужно разработать контент для сайта веб студии.
Нужен талантливый журналист/копирайтер, тот человек, кто сможет разработать наполнение для соц сетей, базы знаний и сайта. Мы веб студия и нужно разбираться в теме, т.к. на корректировки времени совсем не будет.
Очень важно делать описание кейсов (наших работ), нужно разобраться в задаче, выделить самое "вкусное" и преподнести через портфолио. Иногда это сложно сделать по причине "стандартной" работы или сухих значений, поэтому нужно уметь искать, проводить интервью с разработчиками, чтобы получить информацию (это не просто, нужно заставить рассказывать, а программисты и технари не очень идут на контакт).
Итого, нам нужно или все или по частям:
1 Разработать контент для сайта/услуг/посадочных
2 Разработать контент для информационной базы (интересные и полезные публикации, для людей, не для поисковиков)
3 Разработать контент на три месяца вперед для SMM
Важно! Умение работать с статистикой ключевиков, подбирать потенциальные для синхронизации запросов, которые интересуют клиентов с материалами, что мы планируем выпускать (хорошо было бы и составление плана)
Основной критерий - работа на результат (писать то, что интересно нашей ЦА), умные и интересные тексты с максимальной автономностью.
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