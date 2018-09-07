Нужно разработать контент для сайта веб студии.

  1. Биржа фриланса
  2. Продающие тексты
Закрыт3 заявки181 просмотр

Нужен талантливый журналист/копирайтер, тот человек, кто сможет разработать наполнение для соц сетей, базы знаний и сайта. Мы веб студия и нужно разбираться в теме, т.к. на корректировки времени совсем не будет.

Очень важно делать описание кейсов (наших работ), нужно разобраться в задаче, выделить самое "вкусное" и преподнести через портфолио. Иногда это сложно сделать по причине "стандартной" работы или сухих значений, поэтому нужно уметь искать, проводить интервью с разработчиками, чтобы получить информацию (это не просто, нужно заставить рассказывать, а программисты и технари не очень идут на контакт).

Итого, нам нужно или все или по частям:

1 Разработать контент для сайта/услуг/посадочных

2 Разработать контент для информационной базы (интересные и полезные публикации, для людей, не для поисковиков)

3 Разработать контент на три месяца вперед для SMM

Важно! Умение работать с статистикой ключевиков, подбирать потенциальные для синхронизации запросов, которые интересуют клиентов с материалами, что мы планируем выпускать (хорошо было бы и составление плана)

Основной критерий - работа на результат (писать то, что интересно нашей ЦА),  умные и интересные тексты с максимальной автономностью.

7 лет назад
ideni
Денис 
44 года
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
20 отзывов

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Нет заявок фрилансеров

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