Написать заголовки

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Закрыт28 заявок313 просмотров

Есть 10 историй к ним нужно придумать максимально завлекающие заголовки

ЦА женщины 35+

В файле пример 1 истории

пишите в личку сразу ваш вариант названия, чей понравится тому и отдадим все остальные истории

7 лет назад
Krafterff
31 год
9 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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