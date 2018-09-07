Для нового фитнес клуба в Казани требуется создать готовый работающий лэндинг. Продвигать будем услуги по индивидуальным тренировкам. ВНИМАНИЕ: нужен не просто текст, а готовый продукт на 10 экранов. Под ключ! ...
Написать заголовки
Есть 10 историй к ним нужно придумать максимально завлекающие заголовки
ЦА женщины 35+
В файле пример 1 истории
пишите в личку сразу ваш вариант названия, чей понравится тому и отдадим все остальные истории
Заявки фрилансеров
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