Написать заголовки

Добрый день! Меня зовут Ася, я представитель компании Лаборатория Качества. Мы запускаем свой новый курс - ПОИНТ , для начинающих тестировщиков, у нас есть свой сайт. http://pointschool.ru/main 1.09 у нас прошел первый запуск курса. В ...