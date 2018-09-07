Лэндинг для фитнес клуба.

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Закрыт6 заявок176 просмотров

Для нового фитнес клуба в Казани требуется создать готовый работающий лэндинг. Продвигать будем услуги по индивидуальным тренировкам.

ВНИМАНИЕ: нужен не просто текст, а готовый продукт на 10 экранов. Под ключ!

 

Подробное ТЗ со всеми фото- и видео-файлами готово и будет отправлено выбранному исполнителю. Кроме того - я круглосуточно на связи (телефон, почта, соц.сети - как вам будет удобно).

Ничего сложного и сверхъестественного в проекте нет. Надо будет "подогреть" "холодного" клиента, чтобы он оставил свои контактные данные в предложенной форме. Домен и сервис для сбора заявок предоставлю, нужно будет только прикрутить к готовому лэндингу.

От вас хочу:

ВАЖНО без соблюдения этих условий заявку даже рассматривать не стану (будь вы хоть №1 в мировом рейтинге), т.к. это показатель заинтересованности и серьёзных намерений (а не просто "место застолбил" - на таких время тратить не буду).

1) указание в заявке РЕАЛЬНОЙ цены за всю услугу, никаких 1000 знаков. Цена за весь лэндинг, которую мы, конечно, ещё обсудим.

2) указание реальных сроков. Трезво оцените свои силы (все необходимые материалы уже готовы)

3) ссылки на примеры подобных работ (если есть). 

Новичков тоже приветствую, если у вас незамыленный взгляд, лёгкий язык, голова не забита шаблонами.

ЕЩЁ РАЗ:

- готовый лэдинг, а не просто текст

- пишем РЕАЛЬНЫЕ цены и сроки

- даём ссылки (если они есть).

- указывайте удобные для вас способы оплаты

7 лет назад
hanharis
Илюмжин 
42 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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