Разработать скрипт для холодных звонков

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Закрыт4 заявки177 просмотров

Нужно разработать скрипт для холодных звонков по тематике создание и продвижение сайтов. Наличие опыта обязательно. 

7 лет назад
spb9160777
Алексей 
48 лет
11 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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