Добрый день, требуется написать рекламный текст для ИТ компании для видео 20-30 секунд на русском и на английском языках. ТОЛЬКО ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ПОНИМАЮТ ТЕМАТИКУ.
Разработать скрипт для холодных звонков
Нужно разработать скрипт для холодных звонков по тематике создание и продвижение сайтов. Наличие опыта обязательно.
Заявки фрилансеров
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