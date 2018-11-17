Придумать описание для товаров

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Завершен6 заявок224 просмотра

Нужно придумать описание для серебряных изделий. Фото прилагается. Описание каждого товара должно быть в районе 500 символов. Желательно показывать примеры уже ранее придуманных описаний, а также цену за данную работу. 

7 лет назад
Primu
Мурад 
29 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

leonira72
53 года
13 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
7 лет назад
$6
2 дня
Отлично!
Спасибо за проект. Своевременная оплата, комфортное общение. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

leonira72
53 года
13 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
7 лет назад

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