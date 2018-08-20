Обработать фото +перекраска

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт41 заявка555 просмотров

Заявки расcматреваются после обработанного тестового фото. (нужна хорошая качественная обработка) 

фото для теста прикреплено ниже,на выходе 900x1350

Пример хорошо обработочного фото можно сказать здесь

https://yadi.sk/i/alq0I9tg3aTcTY 

Нужно будет обработать фоток 30 и перекрасить каждую в 16-18 цветов.

7 лет назад
ToJIka4
Артем 
29 лет
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

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