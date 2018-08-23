Фотошоп фото. Пересадить голову

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен5 заявок233 просмотра

Добрый день!

голов ищит себе новое тело.

ранее она была на паспорте. Потом переехала на фото для резюме с костюмом. А сейчас ищит тело сантехника. 

Оплата - договорная

сроки - 1 день

БОНУС - ЖИРНЫХ 3 отзыва

7 лет назад
vladymir777
Володимир 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
166 отзывов(-4)

Выбранный исполнитель

kalsefer
29 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$1
1 день
Оперативно. Качественно. Инициативно! Спасибо)
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kalsefer
29 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад