Добрый день! голов ищит себе новое тело. ранее она была на паспорте. Потом переехала на фото для резюме с костюмом. А сейчас ищит тело сантехника. Оплата - договорная ...
Сделать бесшовные текстуры
Есть архив с файлами http://download.alesko.eu/divers/scany.zip
Из них нужно сделать бесшовные текстуры.
Это сканы тканей, которые будут использоваться для конструктора одежды
Укажите цену за 10 и за 100 текстур, текстур будет много
Для теста нужно будет сделать 10 текстур размером 512*512 пикселей
Заявки фрилансеров
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