Есть архив с файлами http://download.alesko.eu/divers/scany.zip

Из них нужно сделать бесшовные текстуры.

Это сканы тканей, которые будут использоваться для конструктора одежды

Укажите цену за 10 и за 100 текстур, текстур будет много

Для теста нужно будет сделать 10 текстур размером 512*512 пикселей