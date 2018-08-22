Сделать бесшовные текстуры

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Закрыт17 заявок418 просмотров

Есть архив с файлами http://download.alesko.eu/divers/scany.zip

Из них нужно сделать бесшовные текстуры.

Это сканы тканей, которые будут использоваться для конструктора одежды

Укажите цену за 10 и за 100 текстур, текстур будет много

Для теста нужно будет сделать 10 текстур размером 512*512 пикселей

7 лет назад
bigbird
58 лет
17 лет в сервисе
Был
3 часа назад

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