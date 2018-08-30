Композиция из 3 фото для главной странички сайта детской одежды

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен7 заявок259 просмотров

Для главного слайда страницы онлайн магазина детской одежды требуется дизайнер, который сможет сделать композицию из 3 фото детей (на белом фоне) и добавить кнопку для дальнейшей верстки. 

ссылка на сайт http://nagorshke.com.ua/

скрин области для работы http://take.ms/mPvPu

фото должно быть в цветах сайта, кнопка кликабельная. Звездочки, котрые есть на текущем слайде можно сохранить, если размер фото позволит. Так же нужно будет сделать такой же дизайн для фото сайта на украинском языке, текст мы предоставим.

7 лет назад
NaGorshkeUA
34 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

daiyk
43 года
8 лет в сервисе
Был
17 дней назад
7 лет назад
$8
1 день
Александр очень профессионально подошел к заданию. Выполнил все четко по ТЗ и предлагал всегда альтернативы (что мне как заказчику, всегда приятно). Нарисовал баннеры в срок и превзошел мои ожидания! Очень рекомендую!
Игорь, прекрасный заказчик! Тех. задание поставлено было четко. Всегда на связи. Оплата просто мгновенная. Рекомендую на все 100% !

Заявки фрилансеров

daiyk
43 года
8 лет в сервисе
Был
17 дней назад
7 лет назад