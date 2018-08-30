Есть архив с файлами http://download.alesko.eu/divers/scany.zip Из них нужно сделать бесшовные текстуры. Это сканы тканей, которые будут использоваться для конструктора одежды Укажите цену за 10 и за 100 текстур, текстур будет много ...
Композиция из 3 фото для главной странички сайта детской одежды
Для главного слайда страницы онлайн магазина детской одежды требуется дизайнер, который сможет сделать композицию из 3 фото детей (на белом фоне) и добавить кнопку для дальнейшей верстки.
ссылка на сайт http://nagorshke.com.ua/
скрин области для работы http://take.ms/mPvPu
фото должно быть в цветах сайта, кнопка кликабельная. Звездочки, котрые есть на текущем слайде можно сохранить, если размер фото позволит. Так же нужно будет сделать такой же дизайн для фото сайта на украинском языке, текст мы предоставим.
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