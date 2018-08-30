Композиция из 3 фото для главной странички сайта детской одежды

Для главного слайда страницы онлайн магазина детской одежды требуется дизайнер, который сможет сделать композицию из 3 фото детей (на белом фоне) и добавить кнопку для дальнейшей верстки.

ссылка на сайт http://nagorshke.com.ua/

скрин области для работы http://take.ms/mPvPu

фото должно быть в цветах сайта, кнопка кликабельная. Звездочки, котрые есть на текущем слайде можно сохранить, если размер фото позволит. Так же нужно будет сделать такой же дизайн для фото сайта на украинском языке, текст мы предоставим.