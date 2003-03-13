Фотошоп фотографии

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Закрыт10 заявок315 просмотров

Нужно фото паспорта и фото лица человека приделать к другой фотографии(на которой изображен монитор, а мониторе должно быть изображение, которое я вышлю, это будет скрин, придется ваш монитор сфотографировать.)

7 лет назад
guest_15351276715499
7 лет в сервисе
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7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров