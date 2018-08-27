Обработать серию фото.

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Завершен13 заявок233 просмотра

Обработать фото продукции (прикрепила)

Сделать на прозрачном фоне (.png) в исходном размере + обработать по цвету нормально.

На одном из фото приделать немножко http://prntscr.com/kmbbi4

7 лет назад
petrova_eugenie
Евгения 
31 год
7 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

excccp
Юрий 
52 года
14 лет в сервисе
Был
4 дня назад
7 лет назад
$7
1 день
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Заявки фрилансеров

excccp
Юрий 
52 года
14 лет в сервисе
Был
4 дня назад
7 лет назад