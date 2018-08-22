Требуется наложить на 100 фото номер id для Авито(фотошоп)

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт55 заявок718 просмотров

примеры фото :

https://www.avito.ru/sankt-peterburg/kvartiry/1-k_kvartira_32_m_15_et._1078231677

7 лет назад
vova72
Рыжов 
67 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров