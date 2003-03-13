Нарисовать вывеску для Клиники

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Закрыт8 заявок258 просмотров

Добрый день!

Нужно разместить вывеску на фото в Jpeg

фото - http://joxi.ru/V2VRav7Sx1wkO2

вывеска - http://joxi.ru/Drl7NMWivM9ygA

Вывеска для Ветдоктора. 

Вывеска Аптекарь - это пример удачной вывески!

логотип Ветдоктор нужно разместить на здании (2фото) где размещён логотип Абвгдеёжз!

аптекарь - это пример!

Оплата - 1$

Сроки - 1-2дня

7 лет назад
vladymir777
Володимир 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
166 отзывов(-4)

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Нет заявок фрилансеров