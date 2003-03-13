Ищу специалиста на постоянной основе! Краткое ТЗ: 1. Картинка должна быть качественная и привлекательная. 2. Все картинки должны быть уникальными. 3. Минимальный вес фото. 4. Все данные exif ...
Нарисовать вывеску для Клиники
Добрый день!
Нужно разместить вывеску на фото в Jpeg
фото - http://joxi.ru/V2VRav7Sx1wkO2
вывеска - http://joxi.ru/Drl7NMWivM9ygA
Вывеска для Ветдоктора.
Вывеска Аптекарь - это пример удачной вывески!
логотип Ветдоктор нужно разместить на здании (2фото) где размещён логотип Абвгдеёжз!
аптекарь - это пример!
Оплата - 1$
Сроки - 1-2дня
Заявки фрилансеров
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