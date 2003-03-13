Редактирование фото

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт9 заявок151 просмотр

Нужно при помощи фотошопа отредактировать 4-5 фотографий, внести изменения строительной тематики. Сделать имитацию шпатлевки потолков и балок на фото.

7 лет назад
tatarin555
Кирил 
47 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров