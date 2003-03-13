Ищу специалиста на постоянной основе! Краткое ТЗ: 1. Картинка должна быть качественная и привлекательная. 2. Все картинки должны быть уникальными. 3. Минимальный вес фото. 4. Все данные exif ...
Редактирование фото
Нужно при помощи фотошопа отредактировать 4-5 фотографий, внести изменения строительной тематики. Сделать имитацию шпатлевки потолков и балок на фото.
Заявки фрилансеров
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