Правки на фотографиях

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт19 заявок203 просмотра

Нужно обработать 4 фотографии, согласно ТЗ. Сроки жмут - есть 1-2 дня.

Фотографии предоставим в разрешении 1280х960, 72 п/дюйм.

7 лет назад
myhomekrdru
Дмитрий 
49 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров