Разметить прямоугольными рамками каждую видимую корову на картинке

Основная задача

Вам будут даны кадры из видео, на котором запечатлён коровник. Внутри находятся около 20 коров в различных позах. Задача – разметить прямоугольными рамками каждую видимую корову по 1 из 3 возможных групп:

Корова стоит на 4 ногах (фиолетовая рамка, быстрая клавиша для выделения “6”, класс “Cow – stand (rectangle)”);

Корова лежит в любой позе (зелёная рамка, быстрая клавиша для выделения “7”, класс “Cow – lie (rectangle)”);

Корова лежит или стоит, но находится на значительном удалении от камеры ближе к противоположной стороне коровника или очень плохо различима (рыжая рамка, быстрая клавиша для выделения “8”, класс “Cow – away (rectangle)”).

Сами кадры и инструментарий для их разметки находятся на онлайн-платформе https://app.supervise.ly/. Всего требуется разметить 1300 кадров одинаковой сложности, которые будут разделены между несколькими людьми (количество кадров на каждого отдельного человека будет согласовываться в индивидуальном порядке, но составляет минимум 300 штук). Вам будет предоставлен свой логин-пароль после утверждения условий работы и объёма датасета.

Подробности в прилагаемом фаиле.