Ищу специалиста на постоянной основе! Краткое ТЗ: 1. Картинка должна быть качественная и привлекательная. 2. Все картинки должны быть уникальными. 3. Минимальный вес фото. 4. Все данные exif ...
Разметить прямоугольными рамками каждую видимую корову на картинке
Основная задача
Вам будут даны кадры из видео, на котором запечатлён коровник. Внутри находятся около 20 коров в различных позах. Задача – разметить прямоугольными рамками каждую видимую корову по 1 из 3 возможных групп:
Корова стоит на 4 ногах (фиолетовая рамка, быстрая клавиша для выделения “6”, класс “Cow – stand (rectangle)”);
Корова лежит в любой позе (зелёная рамка, быстрая клавиша для выделения “7”, класс “Cow – lie (rectangle)”);
Корова лежит или стоит, но находится на значительном удалении от камеры ближе к противоположной стороне коровника или очень плохо различима (рыжая рамка, быстрая клавиша для выделения “8”, класс “Cow – away (rectangle)”).
Сами кадры и инструментарий для их разметки находятся на онлайн-платформе https://app.supervise.ly/. Всего требуется разметить 1300 кадров одинаковой сложности, которые будут разделены между несколькими людьми (количество кадров на каждого отдельного человека будет согласовываться в индивидуальном порядке, но составляет минимум 300 штук). Вам будет предоставлен свой логин-пароль после утверждения условий работы и объёма датасета.
Подробности в прилагаемом фаиле.
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