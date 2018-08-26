Добрый день, уважаемые фрилансеры!

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Закрыт13 заявок326 просмотров

Для интернет-магазина нам нужно 7-8 фото продукта, которые нужно сделать из предоставленного материала. Подробное ТЗ можете скачать здесь. Дочитайте ТЗ до конца и только тогда делайте ставки.

https://drive.google.com/file/d/1xzHZ6wJRS8ZKyN8MA0NefTsfQeNxZsaN/view?usp=sharing

7 лет назад
Suworoff
45 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров