Нужно разработать дизайн 1 страницы для небольшого сайта тех. поддержки пользователей. Подключайтесь к проекту, все детали предоставлю выбранному исполнителю. Прошу не писать в личку или в другие месседжеры.
Редизайн торговой платформы Forexite TradeRoom
Требуется сделать редизайн работающей торговой платформы https://www.forexite.com/traderoom/ Зарегистрируйте демо-счет для ознакомления. Функциональность системы не меняется, т.е. речь идет только об изменении внешнего вида. В результате работы мы хотим получить изображения нового вида системы. На основе этих изображений наши программисты обновят внешний вид системы.
Система должна оставаться узнаваемой, чтобы старые клиенты не думали, что попали не туда. Сейчас используется практически один желтый цвет. Можно уменьшить количество желтого, использовать разные оттенки желтого, белый и другие уместные цвета. Логотип остается нынешний.
Ширину страницы можно сделать под 1280 пх. Шрифты надо увеличить для улучшения читабельности. В меню и других элементах управления нужны отступы для удобного попадания пальцем. Нужны пиктограммы. Нужен адаптивный дизайн - кроме десктоп-версии макеты для смартфона и планшета.
В целом нравится минимализм, простота и функциональность.
Сайт и платформа, которые нравятся: https://www.coinbase.com
Красиво, минималистично, ничто не мелькает, не засоряет страницу и не отвлекает. Вид платформы после логона показан на скриншоте чуть ниже на главной странице. Там тоже все просто и красиво.
Также нравится https://www.tradingview.com/ и https://www.tradingview.com/chart/?symbol=NASDAQ:AAPL
Этот график стал стандартом и используется на многих сайтах. Мы его тоже используем в качестве графика с теханализом. Есть возможность настройки цветов и некоторых элементов графика, но в целом, стиль этого графика будет присутствовать в нашей системе. Это надо учитывать.
Уточнение.
Надо сделать новый дизайн страницы Торговля (сразу после входа в систему), включая меню. На ней много вкладок, но можно ограничиться двумя: Графики и Открытые позиции. Далее, на вкладке Графики есть переключатель Простой график или График с теханализом. Таким образом, получается 3 страницы.
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