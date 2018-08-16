Дизайн шапки для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт11 заявок211 просмотров

Сайт: http://tdinter.com/

Сейчас в шапке "header-maps-8.jpg"

Нужно что-то красивое

Основные требования в прикреплённом файле

Нужно именно дизайнерское решение

Если это стоит дороже чем 1 кворк, пишите в комментариях.

7 лет назад
vagizlanser
Вагиз 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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