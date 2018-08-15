Переделать дизайн сайта

Есть сайт http://depechemode.msk.ru/ Надо в его же верстке (отдельно выложу на тестовый домен) сменить полностью дизайн (картинки, лого, кнопки и т.д.) и шрифты под другую тему - вот на эту и в таком стиле https://bdva.ru/tickets/ ...