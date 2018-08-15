Требуется разработчик сайта!

Необходимо разработать лендинг пейдж с глянцевым стилем , отфотошопить , отРетуШировАть

(все фото материалы) + Анимация заглавных текстов и фото рисунков обязательно. ( пожалуйста, зпишите этот пункт -отдельно в блокнот )

Задача создать хорошую продающую страницу и адаптировать её и под мобильные устройства. Тильда и аналогичные старт площадки отсекаю. Портфолио обязательно. Скриншоты портфолио не пойдут. Портфолио на ЛЕНДИНГ сайт пожалуйста. предоставляйте ссылки на портфолио, если они есть. Портфолио на СТО , Спец Груза, Зводы , Диваны , Сантехника, Кухня, Спец Техники, КамАЗ Центр - прошу не отправлять. . Сайт лендинг должен иметь минимум 12 экранов.

Стоимость фиксируется по курсу KZ 340 тенге к 1$

Всем удачных сделок!