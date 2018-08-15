Лендинг Пейдж

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт35 заявок592 просмотра

Требуется разработчик сайта!

Необходимо разработать лендинг пейдж с  глянцевым стилем , отфотошопить , отРетуШировАть

(все фото материалы) + Анимация заглавных текстов и фото рисунков  обязательно. ( пожалуйста, зпишите этот пункт -отдельно в блокнот ) 

Задача создать хорошую продающую страницу и  адаптировать её и под мобильные устройства. Тильда и аналогичные старт площадки отсекаю. Портфолио обязательно. Скриншоты портфолио не пойдут. Портфолио на ЛЕНДИНГ  сайт пожалуйста. предоставляйте ссылки на портфолио, если они есть. Портфолио на СТО , Спец Груза, Зводы , Диваны , Сантехника, Кухня, Спец Техники, КамАЗ Центр - прошу не отправлять. . Сайт лендинг должен иметь минимум 12 экранов.

Стоимость фиксируется по курсу KZ 340 тенге к 1$

Всем удачных сделок!

Tilda
7 лет назад
Goldtau
Мадияр 
42 года
9 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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