Необходимо создать адаптивный дизайн сайта. ТЗ по ссылке: https://dropmefiles.com/3QMqZ
Создать топовый дизайн для корпоративного сайта
Наоснове предоставленных схем сайта
требуется сделать стильный и прогрессивный
дизайн-концептдля главной страницы сайта (Desktop+Mobile)и внутренних его страниц (Desktop+Mobile).
Названиекомпании,логотип, схемыглавной мы предоставим. Приэтом приветствуются предложения по
улучшению подачи информации. Т.е.гдеможете сделать ЛУЧШЕ вы предлагаете
улучшения – все принятые предложения
будут оплачены (минимум+10% кцене проекта).
Регламентвзаимодействия смотрите в приложении.
Позавершению заказа исполнитель должен: 1.Передатьисходные файлы,сразделенными слоями,т. е. слоине склеены. Слоидолжны быть адекватно отсортированы
по папкам,аназвания папок и слоев должны
соответствоватьпо смыслу содержанию.
Атакже: Просимсоблюдать сроки. Необходимособлюдать описанный регламент
взаимодействия в проекте.
P.S.Есливы как дизайнер и креативный директор
проекта считаете,чтонеобходимы в работе какие-тодополнительные фишки,такиекак видео-презентации,специализированныеиллюстрации и т.п.,тоо стоимости этой работы можем договориться
отдельно (Вамза контроль данных процессов оплата
полагается по отдельному согласованию.Аза создание этой дополнительной работы
платим тому,ктоее будет выполнять (вам,илипривлеченным совместно с вами
специалистам).
Порядокоплаты:1)Предоплата 30%отсуммы проекта. 2)После принятия дизайна ДЕСКТОП-версииглавной страницы еще 20%.Втот же день Исполнитель присылает
PSD-файлглавной и в последствии PSD-моб+планшет-версии(поутверждению). 3)Остальнаясумма по завершению проекта (попросьбе дизайнера возможно включение
еще 1 промежуточной оплаты по согласованию).
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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3aдaчa зaключaeтcя в тoм, чтo из пpoтoтипa лeндингa paзpaбoтaть дизaйн и пo вoзмoжнocти cдeлaть aдaптивнyю вepcткy. дизaйн лeндингa пo пpoтoтипy yчитывaя вoзмoжнocть aдaптивнoй вepcткивepcткa aдaптивнoгo дизaйнa пoд paзныe экpaнывepcткa и дизaйн дoлжны пpeдycмaтpивaть ...Дизайн сайтов22 заявкиЗакрыт7 лет назад
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