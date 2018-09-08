Создать топовый дизайн для корпоративного сайта

$600
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен15 заявок213 просмотров

Наоснове предоставленных схем сайта

требуется сделать стильный и прогрессивный

дизайн-концептдля главной страницы сайта (Desktop+Mobile)и внутренних его страниц (Desktop+Mobile).   

Названиекомпании,логотип, схемыглавной мы предоставим.  Приэтом приветствуются предложения по

улучшению подачи информации.  Т.е.гдеможете сделать ЛУЧШЕ  вы предлагаете

улучшения – все принятые предложения

будут оплачены (минимум+10% кцене проекта).  

Регламентвзаимодействия смотрите в приложении.  

Позавершению заказа исполнитель должен:  1.Передатьисходные файлы,сразделенными слоями,т. е. слоине склеены.  Слоидолжны быть адекватно отсортированы

по папкам,аназвания папок и слоев должны

соответствоватьпо смыслу содержанию.  

Атакже:  Просимсоблюдать сроки.  Необходимособлюдать описанный регламент

взаимодействия в проекте.  

P.S.Есливы как дизайнер и креативный директор

проекта считаете,чтонеобходимы в работе какие-тодополнительные фишки,такиекак видео-презентации,специализированныеиллюстрации и т.п.,тоо стоимости этой работы можем договориться

отдельно (Вамза контроль данных процессов оплата

полагается по отдельному согласованию.Аза создание этой дополнительной работы

платим тому,ктоее будет выполнять (вам,илипривлеченным совместно с вами

специалистам).  

Порядокоплаты:1)Предоплата 30%отсуммы проекта. 2)После принятия дизайна ДЕСКТОП-версииглавной страницы еще 20%.Втот же день Исполнитель присылает

PSD-файлглавной и в последствии PSD-моб+планшет-версии(поутверждению). 3)Остальнаясумма по завершению проекта (попросьбе дизайнера возможно включение

еще 1 промежуточной оплаты по согласованию).

7 лет назад
bonuxq
32 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

lubomirskiy
Владислав 
30 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад
$600
7 дней
Очень сильно доволен результатом. Нарисовали в подарок крутую 404 страницу и отрисовал в подарок раздел блога! Ребята граммотные специалисты в вопросе дизайна, рекомендую всем без исключения! Сомнения с этими ребятами в плане качественной работы просто быть не может! Рекомендую!
Благодарю за качественное ТЗ и своевременную оплату!

Заявки фрилансеров

lubomirskiy
Владислав 
30 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад

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