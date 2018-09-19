Дизайн сайта в виде инфографики

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Завершен23 заявки344 просмотра

Нужно создать дизайн сайте для Колл-центра в виде инфографики на которой изображен весь процес работы с клиентом и наше работа как самим клиентом так и работа с его клиентами.

Должна быть реализована цепочка: ВНИМАНИЕ ----- ПРОБЛЕМА----СВЯЬ------РЕШЕНИЕ------ПРИЗВЫВ

http://oy-li.ru/#

https://geniusmarketing.me/sales/10weeks/

7 лет назад
ost56
41 год
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

kate_gaidai
28 лет
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
7 лет назад
$130
7 дней
Спасибо Екатерине за хорошо проделанную работу, сделала качественно учла все пожелания, продолжаем сотрудничество по другим проектам, рекомендую !
Спасибо за сотрудничество, всё понравилось) Постоянно на связи! Ещё сработаемся!

Заявки фрилансеров

kate_gaidai
28 лет
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
7 лет назад

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