Нарисовать дизайн страницы «виртуальный хостинг» по макету. Ссылка на макет в приложенном файле. Стиль исполнения деловой. Цветовые схемы сайтов которые нравятся:www.leaseweb.com https://1cloud.ru/ https://qiwi.com/ Победитель получит подряд на прорисовку всех остальных ...
Нужно сделать по-другому первый экран сайта (без шапки)
На сайте есть первый экран. Нужно изменить все, что ниже зеленой полосы, отделяющей верхнее меню и шапку сайта от контента ниже. Меняем только контент и смотрим, чтобы по высоте новый контент был не больше того, что сейчас.
Нужно разместить фото девушки справа или слева (надо пробовать и там и так варианты). Девушки для первого экрана отобраны, 6 фото.
Нужно посмотреть, какая из них лучше будет смотреться. Нужно посмотреть минимум 3 фото девушек на ваш выбор.
Нужно сегодня.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно сделать посадочную страницу тематика оформление визы во Францию вот пример что нравится https://goo.gl/xYNhV4 вот страница которую будем "обновлять", отсюда нужно взять текста и стилистику (цвета и лого) https://goo.gl/1fKvjU интересует только ...Дизайн сайтов31 заявкаЗакрыт7 лет назад
Нужен дизайн интернет магазина, в стиле этого: https://rubetek.com ,с похожими разделами, каталог товаров 40-50 штук будет. Указывайте сроки и ценуДизайн сайтов54 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $40
Требуется сделать дизайн одностраничного сайта (лендинга), трототип имеется. "ШКАФЫ КУПЕ НА ЗАКАЗ" Сроки 15.08 до 12.00 по мск. Работа ранее с изготовителями корпусной мебели приветствуется. При отписке на проект прикрепите, пожалуйста, ...Дизайн сайтов25 заявокЗакрыт7 лет назад
Сделать дизайн в psd или корале, не важно, главное слоями. Главная(посадочная) на одну страницу, 5-6 блоков. Точное ТЗ кандидату. Полностью произвольный макет. Тема - реклама в сети, контекст, таргет , с описанием работ и не ...Дизайн сайтов42 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно нарисовать дизайн интернет-магазина из нескольких страниц!Дизайн сайтов43 заявкиЗакрыт7 лет назад
В приложении прототип с ТЗ. Сайты, которые нравятся http://priorplus.com.ua/ и https://indigo.co.ua/Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
Василий добрый день, мы небольшая веб-студия в Калуге. Специализируемся на продвижении сайтов. Поняли, что продвижение сайтов максимально эффективно с конверсионным дизайном. По этому ищем дизайнера, у которого есть способности делать такие сайты. ...Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт7 лет назад
- $270
Разработать дизайн по прототипу, ссылку вышлю исполнителю в личку. Необходимые страницы: ГлавнаяСтраница категорийСтраница товараБлог (общая)Блог (статья)Спасибо за заказОплата и доставка404Корзина (оформление заказа)Версии: десктоп, планшет, мобайлДизайн сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
Здравствуйте. Нужна обложка,меню,баннер,аватар. В общем все под ключ. Нужен не шаблон, а авторская работа. Прикладывайте, пожалуйста, примеры своих работ. Интересует цена - срок.Дизайн сайтов16 заявокЗакрыт7 лет назад