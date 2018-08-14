Нужно сделать по-другому первый экран сайта (без шапки)

На сайте есть первый экран. Нужно изменить все, что ниже зеленой полосы, отделяющей верхнее меню и шапку сайта от контента ниже. Меняем только контент и смотрим, чтобы по высоте новый контент был не больше того, что сейчас.

Нужно разместить фото девушки справа или слева (надо пробовать и там и так варианты). Девушки для первого экрана отобраны, 6 фото.

Нужно посмотреть, какая из них лучше будет смотреться. Нужно посмотреть минимум 3 фото девушек на ваш выбор.

Нужно сегодня.