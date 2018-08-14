Нарисовать дизайн страницы «виртуальный хостинг» по макету. Ссылка на макет в приложенном файле. Стиль исполнения деловой. Цветовые схемы сайтов которые нравятся:www.leaseweb.com https://1cloud.ru/ https://qiwi.com/ Победитель получит подряд на прорисовку всех остальных ...
Дизайн интернет магазина
Нужно нарисовать дизайн интернет-магазина из нескольких страниц!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте. Мы - хостинговая компания 2by2host, занимаемся хостингом и веб-разработкой. В данный момент нуждаемся в UX/UI специалисте на полный день или на несколько часов в день на проект по созданию и улучшению ...Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт7 лет назад
В приложении прототип с ТЗ. Сайты, которые нравятся http://priorplus.com.ua/ и https://indigo.co.ua/Завершен7 лет назад
Василий добрый день, мы небольшая веб-студия в Калуге. Специализируемся на продвижении сайтов. Поняли, что продвижение сайтов максимально эффективно с конверсионным дизайном. По этому ищем дизайнера, у которого есть способности делать такие сайты. ...Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт7 лет назад
- $270
Разработать дизайн по прототипу, ссылку вышлю исполнителю в личку. Необходимые страницы: ГлавнаяСтраница категорийСтраница товараБлог (общая)Блог (статья)Спасибо за заказОплата и доставка404Корзина (оформление заказа)Версии: десктоп, планшет, мобайлЗавершен7 лет назад
Здравствуйте. Нужна обложка,меню,баннер,аватар. В общем все под ключ. Нужен не шаблон, а авторская работа. Прикладывайте, пожалуйста, примеры своих работ. Интересует цена - срок.Дизайн сайтов16 заявокЗакрыт7 лет назад
Ищем хорошего дизайнера , который сможет нарисовать продающий лендинг . Нужен простой , лаконичный с адаптивом под все устройства. Тема - душевые кабины .Завершен7 лет назад
Привет!Нужен дизайнер для интернет магазина детских игрушек. Ищу человека, который любит свое дело! Расскажу поподробнее))) Проект - стартап... необходимо придумать: 1) Название и лозунг/слоган 2) Логотип ...Дизайн сайтов18 заявокЗакрыт7 лет назад
- $20
Необходимо нарисовать подложку для сайта детских товаров: около 8 элементов (игрушки, самокаты, велосипеды и т.д. + три надписи из двух слов) в подобном стиле - https://familytech.ru/ только с более крупными элементами.Завершен7 лет назад
Есть студия по производству дизайнерской мебели, в основном работаем под заказ, но также реализуем уже готовые изделия. Сейчас сделана промо-страница: https://goo.gl/3hzR9t Требуется в похожей стилистике (минимализм на белом фоне) сделать несколько дизайн ...Дизайн сайтов33 заявкиЗакрыт7 лет назад