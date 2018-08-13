Дизайн-концепции для студии мебели

Есть студия по производству дизайнерской мебели, в основном работаем под заказ, но также реализуем уже готовые изделия. Сейчас сделана промо-страница:

https://goo.gl/3hzR9t

Требуется в похожей стилистике (минимализм на белом фоне) сделать несколько дизайн концепций (желательно две-три).

От каждой дизайн-концепции хочется получить:

- уникальное графическое исполнение, не шаблон;

- современный дизайн с учётом дальнейшей адаптивной вёрстки;

- отрисовку главной страницы, страницу с примерами работ и ещё одну на усмотрение дизайнера (услуги, о нас и т.п.)

Готовы оплатить каждую дизайн-концепцию (как минимум по три нарисованные страницы сайта в каждой) и в дальнейшем по выбранной концепции заказать дизайн всех страниц.

В приложении предварительная структура сайта.