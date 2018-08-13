Есть сайт нужно сделать редизайн его страницы если все устроит закажу редизайн всего сайта оплата 2500 рублей оплата по факту
Дизайн-концепции для студии мебели
Есть студия по производству дизайнерской мебели, в основном работаем под заказ, но также реализуем уже готовые изделия. Сейчас сделана промо-страница:
Требуется в похожей стилистике (минимализм на белом фоне) сделать несколько дизайн концепций (желательно две-три).
От каждой дизайн-концепции хочется получить:
- уникальное графическое исполнение, не шаблон;
- современный дизайн с учётом дальнейшей адаптивной вёрстки;
- отрисовку главной страницы, страницу с примерами работ и ещё одну на усмотрение дизайнера (услуги, о нас и т.п.)
Готовы оплатить каждую дизайн-концепцию (как минимум по три нарисованные страницы сайта в каждой) и в дальнейшем по выбранной концепции заказать дизайн всех страниц.
В приложении предварительная структура сайта.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов33 заявкиЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте! Для сайта концертного агентства необходимо добавить несколько новых блоков, от вас нужны макеты. Подробное ТЗ смотрите во вложении. Требования к исполнителю: - наличие портфолио и отзывов на сайте ...Завершен7 лет назад
Нужно создать дизайн рассылки и сверстать в сервисе сендпульс. Т Только с опытом работы в сервисе. ТЗ во вложении.Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Добрый день, нужно рассылать нашим клиентам информацию о текущих скидках и спец предложениях, Учетная система 1с ут11.4 Битрикс 24 сайт на CMS Битрикс ...Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо разработать адаптивный дизайн сайта недвижимости, по продаже и аренде. Техническое задание по ссылке: https://dropmefiles.com/LJ319Дизайн сайтов32 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно сделать дизайн интернет магазина, логотип дам! Образец в лч!Дизайн сайтов60 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день, Требуется редизайн ювелирного интернет-магазина. Первый этап: Главная страница, Страница каталога, Карточка товара, Страница Самовывоза, Страница Доставки, Внутренняя контентная страница, Корзина и оформление заказа. Второй этап: Мобильная ...Дизайн сайтов50 заявокЗакрыт7 лет назад
- $30
Необходимо создать макет небольшой рассылки + отрисовать к нему иллюстрацию. Иллюстрация нужна в таком стиле: http://prntscr.com/ki08ou Внимание! Уважаемые фрилансеры, Оставляя заявку на сотрудничество, вы подтверждаете способ ...Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт7 лет назад
надо заменить фоновую картинку в шапкеЗавершен7 лет назад
Нужно сделать адаптивную версию страницы товара (под бутстрап). 4 версии 1170, 970, 750 и 360. Предоставлю макет главной в слоях (только он в двух версиях). Сайт проекта: https://art-holst.com.ua Страницы товара: https://art-holst.com.ua/nature/image/2991 https://art-holst.com.ua/pejzazh/image/27563 ...Завершен7 лет назад