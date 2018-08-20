Отрисовать страницы сайта под сетку бутстрап

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен26 заявок347 просмотров

Нужно сделать адаптивную версию страницы товара (под бутстрап). 4 версии 1170, 970, 750 и 360. 

Предоставлю макет главной в слоях (только он в двух версиях).

Сайт проекта: https://art-holst.com.ua

Страницы товара: https://art-holst.com.ua/nature/image/2991

https://art-holst.com.ua/pejzazh/image/27563

По результатам работы можем продолжить сотрудничество по данному проекту и другим.

Сайт нашей компании: https://itipteam.com/

Bootstrap
7 лет назад
darya_zz
Дарья 
34 года
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

svyatoslaw95
29 лет
11 лет в сервисе
Был
7 дней назад
7 лет назад
$28
2 дня
Хороший исполнитель. Быстро справился с поставленной задачей. Рекомендую к сотрудничеству!)
Дарья отличная заказчица! Благодарю за интересный проект. Четко поставленная задача, коммуникация, быстрая оплата! Всем рекомендую Дарью к сотрудничеству =)

Заявки фрилансеров

svyatoslaw95
29 лет
11 лет в сервисе
Был
7 дней назад
7 лет назад

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