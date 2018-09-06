Разработка дизайна для Корпоративного сайта компании

Добрый день, уважаемые фрилансеры! Необходимо разработать современный дизайн сайта. Основа будет браться со следующих сайтов: utilit.ru и sibekcompany.ru (данные сайты являются филиалами общей компании), поэтому необходимо будет предусмотреть возможный переход на эти сайты как элементы холдинговой структуры. Таким образом сайт должен являться основой для всех остальных сайтов холдинга. Прикрепляю презентацию компании из которой необходимо будет взять информации и идеи для наполнения сайта. Нужен исполнитель, который будет придерживаться не только существующей структуры, но и проявит инициативу и выразить свои идеи и видение. В процессе работы необходимо поддерживать постоянную связь, чтобы в полной мере охватить все мелочи данной отрасли.

С уважением, Дмитрий.