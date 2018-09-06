Разработка дизайна для Корпоративного сайта компании

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен41 заявка547 просмотров

Добрый день, уважаемые фрилансеры! Необходимо разработать современный дизайн сайта. Основа будет браться со следующих сайтов: utilit.ru и sibekcompany.ru (данные сайты являются филиалами общей компании), поэтому необходимо будет предусмотреть возможный переход на эти сайты как элементы холдинговой структуры. Таким образом сайт должен являться основой для всех остальных сайтов холдинга. Прикрепляю презентацию компании из которой необходимо будет взять информации и идеи для наполнения сайта. Нужен исполнитель, который будет придерживаться не только существующей структуры, но и проявит инициативу и выразить свои идеи и видение. В процессе работы необходимо поддерживать постоянную связь, чтобы в полной мере охватить все мелочи данной отрасли. 

С уважением, Дмитрий.

7 лет назад
icewhisper
Дмитрий 
31 год
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

alexskichko
31 год
10 лет в сервисе
Был
17 дней назад
7 лет назад
$460
7 дней
ООО "Утилитсервис" в лице директора А.А. Трофимова выражает благодарность Александру за качественную работу. В процессе были учтены все пожелания и предоставлены свои профессиональные виденья того, как на самом деле должен выглядеть современный дизайн сайта. Все было сделано в срок. Рекомендация 99.99 %, цена соответствует уровню работы. Александру желаем удачи и дальнейшего процветания!)
Дмитрий, спасибо за очень интересный проект. Очень было приятно по-работать вместе, по ТЗ все четко, оплата на высшем уровне, всегда на связи. С удовольствием займусь и другими вашими проектами :) Всем рекомендую сотрудничать с Дмитрием, не пожалеете!

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alexskichko
31 год
10 лет в сервисе
Был
17 дней назад
7 лет назад