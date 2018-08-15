Сделать псд из jpeg

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен9 заявок525 просмотров

Добрый день нужно сделать псд макет из jpeg

7 лет назад
kasta69
37 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

ramisalo7
27 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$50
1 день
Все супер!
Дмитрий дал понятное задание, быстро оплатил работу. Приятно было поработать!

Заявки фрилансеров

ramisalo7
27 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад