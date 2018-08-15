Необходим дизайн Landing Page на 9-10 экранов. С меня примеры лендингов, которые нравятся. Хочется найти человека, который сам знает и проконсультирует, как сделать лучше. Потому что будут еще работы. ...
Сделать псд из jpeg
Добрый день нужно сделать псд макет из jpeg
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $150Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $50
Новый дизайн для интернет магазина казахских сувениров и услуг связанных с национальными казахскими традициями. Разработать требуется 3 страницы: ГлавнаяСтраница со списком товараСтраница товараВнутренние страницы разрабатывается после утверждения дизайна главной ...Завершен7 лет назад
Нужно разработать дизайн для игрового магазина\портала Структура сайта (блоки, элементы и их расположение) вот тут https://clash-games.store/ Если вместе с Вами работает верстальщик, готовый натянуть Ваш дизайн на движок PrestaShop, то это огромный бонус ...Завершен7 лет назад
Нужна обложка, шаблон под товары, шаблон под посты, шаблон шапки страницы подписной Сроки – до 14:00 12.08.2018 Цену предлагайте Обязательно портфолиоДизайн сайтов8 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужен дизайн допа к уже имеющемуся сайту Требование: в стилистике основного сайта На выходе - PSD Во вложении - ТЗ со ссылками (перед заявкой настоятельно прошу ознакомиться, оно небольшое по объему, несколько ...Завершен7 лет назад
- $300
Нужно разработать дизайн сайта по продажи посуды и оборудования для ресторанов ( главная + 4 внутрених страниц ). Сам дизайн должен быть в светлых тонах + моб версия всех страниц. ТЗ ...Завершен7 лет назад
Здравствуйте! Суть заказа заключается в том? чтобы сделать похожую картинку как на предоставленном мною видеоролике. На видео - два объединенных флага.Завершен7 лет назад
- $160
3 доп экрана для сервиса поставок. Приватно для Алексея бычкова.Завершен7 лет назад
- $1000
Разработка дизайна для сервиса связанного с поставками Проработка UI\UX.Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт7 лет назад
- $1000
Разработка дизайна для сервиса связанного с поставками, приватно для Алексея бычкова.Завершен7 лет назад