Необходим дизайн Landing Page на 9-10 экранов.

С меня примеры лендингов, которые нравятся.

Хочется найти человека, который сам знает и проконсультирует, как сделать лучше. Потому что будут еще работы.

Я прошу не беспокоить меня тех, кто клепает лендинги, которые по внешнему виду в итоге получаются хуже чем те, которые на Тильде можно сделать.