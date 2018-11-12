Нужна анимированная заставка с лого, для канала на youtube.
Дизайн Landing Page
Необходим дизайн Landing Page на 9-10 экранов.
С меня примеры лендингов, которые нравятся.
Хочется найти человека, который сам знает и проконсультирует, как сделать лучше. Потому что будут еще работы.
Я прошу не беспокоить меня тех, кто клепает лендинги, которые по внешнему виду в итоге получаются хуже чем те, которые на Тильде можно сделать.
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