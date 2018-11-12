Дизайн Landing Page

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен43 заявки482 просмотра

Необходим дизайн Landing Page на 9-10 экранов.

С меня примеры лендингов, которые нравятся.

Хочется найти человека, который сам знает и проконсультирует, как сделать лучше. Потому что будут еще работы.

Я прошу не беспокоить меня тех, кто клепает лендинги, которые по внешнему виду в итоге получаются хуже чем те, которые на Тильде можно сделать.

Tilda
7 лет назад
kormas
Марат 
35 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

ndenisov_b
Никита 
29 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 отзыва
7 лет назад
$150
4 дня
Рекомендую. Все сделано на 5+
Отличный заказчик, очень приятен в общении. Бывают заказчики, которые сами не понимают, чего хотят, Марат же всегда знает, что ему нужно. Задания поставляет четко и ясно. Оплата всегда в срок. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

ndenisov_b
Никита 
29 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 отзыва
7 лет назад

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