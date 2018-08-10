Всем привет !

Проект на один раз.

Нужен дизайнер, ответственный, всегда на связи.

Обязательно наличие 5 макетов, которые вызывают у Вас гордость за свой талант

Высокий уровень владения графическим редактором (Photoshop , Figma или другой)

Умение работать с векторной графикой(Adobe Illustrator)

Прогрессивность и умение творчески мыслить и воплощать

Позитивное мышление, доброжелательность и коммуникативные навыки

Увлеченность своим делом и готовность отдаваться работе на все 100%.

Умение работать в команде

Понимание принципов пользовательского интерфейса

Умение слушать и слышать

Чем предстоит заниматься:

Делать качественный и современный дизайн интерфейсов и логотипов

Уметь грамотно и четко обосновать необходимость использования каждого элемента в дизайне

Иметь понимание о том, что дизайн - это инструмент, необходимый для достижения конкретных целей заказчика

Работать с детально прописанными брифами;

Достигать в работе Идеального Конечного Продукта: качественный и современный дизайн, выполненный в сроки, учитывающий пожелания заказчика, требования рынка и правила удобства использования

Обучаться и расти

Желателен опыт, в этой сфере.

Цена интересует в час, или должна быть четкая оценка проекта (во сколько оценили за столько и делаем, все что сверх обговаривается отдельно).

Скину документ для оценки.

Присылайте свой Скайп или Телеграмм.

К резюме добавляйте свои портфолио.