Нужен дизайн внутренних страниц , то есть нужно как на ниже указанном примере создать страницу . То есть периодический возникают необходимости делать доп страницы ,связи с этим ищем дизайнера . Оправляю пример сайта то есть ...
Нужен дизайнер
Всем привет !
Проект на один раз.
Нужен дизайнер, ответственный, всегда на связи.
- Обязательно наличие 5 макетов, которые вызывают у Вас гордость за свой талант
- Высокий уровень владения графическим редактором (Photoshop , Figma или другой)
- Умение работать с векторной графикой(Adobe Illustrator)
- Прогрессивность и умение творчески мыслить и воплощать
- Позитивное мышление, доброжелательность и коммуникативные навыки
- Увлеченность своим делом и готовность отдаваться работе на все 100%.
- Умение работать в команде
- Понимание принципов пользовательского интерфейса
- Умение слушать и слышать
- Делать качественный и современный дизайн интерфейсов и логотипов
- Уметь грамотно и четко обосновать необходимость использования каждого элемента в дизайне
- Иметь понимание о том, что дизайн - это инструмент, необходимый для достижения конкретных целей заказчика
- Работать с детально прописанными брифами;
- Достигать в работе Идеального Конечного Продукта: качественный и современный дизайн, выполненный в сроки, учитывающий пожелания заказчика, требования рынка и правила удобства использования
- Обучаться и расти
Цена интересует в час, или должна быть четкая оценка проекта (во сколько оценили за столько и делаем, все что сверх обговаривается отдельно).
Скину документ для оценки.
Присылайте свой Скайп или Телеграмм.
К резюме добавляйте свои портфолио.
Заявки фрилансеров
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