Нужен дизайнер

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт22 заявки280 просмотров

Всем привет !

Проект на один раз.

Нужен дизайнер, ответственный, всегда на связи.

  • Обязательно наличие 5 макетов, которые вызывают у Вас гордость за свой талант
  • Высокий уровень владения графическим редактором (Photoshop , Figma или другой)
  • Умение работать с векторной графикой(Adobe Illustrator)
  • Прогрессивность и умение творчески мыслить и воплощать
  • Позитивное мышление, доброжелательность и коммуникативные навыки
  • Увлеченность своим делом и готовность отдаваться работе на все 100%.
  • Умение работать в команде
  • Понимание принципов пользовательского интерфейса
  • Умение слушать и слышать
Чем предстоит заниматься:

  • Делать качественный и современный дизайн интерфейсов и логотипов
  • Уметь грамотно и четко обосновать необходимость использования каждого элемента в дизайне
  • Иметь понимание о том, что дизайн - это инструмент, необходимый для достижения конкретных целей заказчика
  • Работать с детально прописанными брифами;
  • Достигать в работе Идеального Конечного Продукта: качественный и современный дизайн, выполненный в сроки, учитывающий пожелания заказчика, требования рынка и правила удобства использования
  • Обучаться и расти
Желателен опыт, в этой сфере.

Цена интересует в час, или должна быть четкая оценка проекта (во сколько оценили за столько и делаем, все что сверх обговаривается отдельно).

Скину документ для оценки.

Присылайте свой Скайп или Телеграмм.

К резюме добавляйте свои портфолио.

Figma
7 лет назад
zdimaz
34 года
9 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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