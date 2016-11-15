Добрый день !
Я Фронт-енд разработчик, предлагаю вам свои услуги.
Разработка сайтов, создание Landing Page, сайт-визитка, блог, магазин, индивидуальные проекты, поддержка сайтов.
КОНТАКТЫ:
[email protected]
Телефон: +380730594122
Telegram: https://t.me/zdimaz_dudko
О СЕБЕ:
Аналитический ум.
Ответственность.
Внимание к мелочам.
Способность соблюдать дедлайны.
Умение работать в команде.
Умение объективно оценивать свои возможности для решения поставленных задач.
Нацеленность на результат.
Постоянное желание осваивать новые технологии и инструменты.
Коммуникабельность и умение
работать в команде, пунктуальность‚
ответственность‚ исполнительность.
Добросовестность в работе.
Обладание творческими
способностями.
НАВЫКИ:
Опыт работы с HTML5, CSS3, и JavaScript;
Знание JavaScript и опыт работы с библиотекой JQuery;
Практический опыт в создании адаптивной верстки;
Умение разрабатывать HTML-страницы сайта на основе дизайн-макетов;
Опыт в создании веб-страниц и шаблонов для различных CMS;
Навыки интеграции скриптов для обеспечения визуализации и анимации в пользовательском интерфейсе;
Умение обеспечивать высокий уровень пользовательского интерфейса (UI) и опыт взаимодействия (UX);
Знание CSS-фреймворков;
Знание принципов кросс-браузерной верстки (блочная фиксированная / резиновая);
Опыт работы с инструментами дизайна, такими как Photoshop, Figma, Adobe Illustrator, и Avocode;
Опыт работы с системой контроля версий Git;
Опыт работы с фреймворком Vue JS;
Знание Bootstrap и опыт использования его сетки;
Навык написания читабельного, контекстно независимого кода;
Аккуратность, логичность, и продуманность в написании кода;
Соблюдение стандартов W3C;
Умение подключать нестандартные шрифты;
Реализация pixel perfect в веб-разработке;
от 15 $ /час
Портфолио
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