Дудко Дмитрий [Front-end Developer]

Добрый день !

Я Фронт-енд разработчик, предлагаю вам свои услуги.

Разработка сайтов, создание Landing Page, сайт-визитка, блог, магазин, индивидуальные проекты, поддержка сайтов.

КОНТАКТЫ:



[email protected]



Телефон: +380730594122



Telegram: https://t.me/zdimaz_dudko



О СЕБЕ:



Аналитический ум.

Ответственность.

Внимание к мелочам.

Способность соблюдать дедлайны.

Умение работать в команде.

Умение объективно оценивать свои возможности для решения поставленных задач.

Нацеленность на результат.

Постоянное желание осваивать новые технологии и инструменты.

Коммуникабельность и умение

работать в команде, пунктуальность‚

ответственность‚ исполнительность.

Добросовестность в работе.

Обладание творческими

способностями.



НАВЫКИ:



Опыт работы с HTML5, CSS3, и JavaScript;

Знание JavaScript и опыт работы с библиотекой JQuery;

Практический опыт в создании адаптивной верстки;

Умение разрабатывать HTML-страницы сайта на основе дизайн-макетов;

Опыт в создании веб-страниц и шаблонов для различных CMS;

Навыки интеграции скриптов для обеспечения визуализации и анимации в пользовательском интерфейсе;

Умение обеспечивать высокий уровень пользовательского интерфейса (UI) и опыт взаимодействия (UX);

Знание CSS-фреймворков;

Знание принципов кросс-браузерной верстки (блочная фиксированная / резиновая);

Опыт работы с инструментами дизайна, такими как Photoshop, Figma, Adobe Illustrator, и Avocode;

Опыт работы с системой контроля версий Git;

Опыт работы с фреймворком Vue JS;

Знание Bootstrap и опыт использования его сетки;

Навык написания читабельного, контекстно независимого кода;

Аккуратность, логичность, и продуманность в написании кода;

Соблюдение стандартов W3C;

Умение подключать нестандартные шрифты;

Реализация pixel perfect в веб-разработке;



от 15 $ /час