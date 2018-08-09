Сайт helgadance.com

Задачи:

1. Кнопка запись на пробное занятие сделать ярче и продублировать на все вкладки.

2. Телефоны, указаны на правой стороне интерфейса сделать переход в контакты для телефона (чтобы можно было сделать вызов)

3. Вкладка афиша: сделать картинки в виде слайдов и переходы на страницы, где расписываеться о данном мероприятии.

4. Вкладка расписание переход на gool таблицы.

5. Вкладка преподаватели, убрать одних преподавателей и заменить их другими, добавить ссылки на видео.

6. Вкладка питание переместить в услуги.

7. Создайте с правой стороны сайта иконку телеграмм https://t.me/helgadance, По иконке инстаграмм добавьте ссылку для перехода на эту страницу dance_studio_hd, ВК иконку убрать, фейсбук, тоже поменяйте ссылку на эту https://www.facebook.com/helgadance.