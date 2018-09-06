Дизайн на примерно 6-8 блоков

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Завершен2 заявки96 просмотров

Дизайн на примерно 6-8 блоков

Сделать ввиде презы

Стиль берем исходя из текущего сайта

Сроки свободны

7 лет назад
bahtiyar
Бахтияр 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
7 лет назад
$200
7 дней
Алексей отличный исполнитель который ни когда не подводит по срокам и делает всегда красиво.
Как обычно все хорошо. С Бахтияром крайне приятно работать! Спасибо за интересный проект :)

Заявки фрилансеров

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
7 лет назад

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