Всем привет!)

Необходимо разработать дизайн посадочной страницы на базе https://ru.wordpress.org .

Рассмотрю ваше предложение по стоимости и вИдению.

Набросок приложил.

Наша страничка будет здесь.

https://ntc-nmst.ru/

ПС

Объем работы небольшой. Предпочтение - кто может сам сверстать или организует через свои каналы под свою ответственность. В общем, решили, под ключ надо.

Спасибо за понимание)