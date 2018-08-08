Разработать дизайн посадочной страницы

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт28 заявок365 просмотров

Всем привет!)

Необходимо разработать дизайн посадочной страницы на базе https://ru.wordpress.org .

Рассмотрю ваше предложение по стоимости и вИдению. 

Набросок приложил. 

Наша страничка будет здесь.

https://ntc-nmst.ru/

ПС

Объем работы небольшой. Предпочтение - кто может сам сверстать или организует через свои каналы под свою ответственность. В общем, решили, под ключ надо.

Спасибо за понимание)

7 лет назад
ntc-nmst
Валерий 
35 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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