Здравствуйте, мне бы таблицу с датами адаптивную на сайт сама таблица здесь https://blr-akademie.de/ хочу, чтобы выглядела как здесь https://www.primeros.de/anmeldung?stadt=München&typ= ...
Разработать дизайн посадочной страницы
Всем привет!)
Необходимо разработать дизайн посадочной страницы на базе https://ru.wordpress.org .
Рассмотрю ваше предложение по стоимости и вИдению.
Набросок приложил.
Наша страничка будет здесь.
ПС
Объем работы небольшой. Предпочтение - кто может сам сверстать или организует через свои каналы под свою ответственность. В общем, решили, под ключ надо.
Спасибо за понимание)
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