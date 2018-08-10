Редизайн и верстка нового диза сайта на вордпресс

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт14 заявок348 просмотров

Сайт на кастомном движке wordpress от premiumexchanger (обменный пункт эл. валют). сам сайт: https://bitcoins.md/ (данный дизайн является шаблонным) Необходимо дизайн сайта заменить на уникальный, а так же выполнить верстку нового дизайна. примеры сайтов на том же движке, но с измененным дизайном: https://v-obmen24.ru/ https://mycrypto.market/ https://cash365.biz/https://wm.money/ПС гтехническое задание для дизайна от разработчика движка: Основная версия https://drive.google.com/file/d/0Bx4VWDxuVt9UTGtFZHBSQnVVcTA/viewМобильная версия https://drive.google.com/file/d/0Bx4VWDxuVt9UcXZvVnV3Tl9naGc/viewТехническое задание с нашей стороны : https://drive.google.com/file/d/0Bx4VWDxuVt9UUFFpdEN0a05WdU0/viewЦена обсуждаема, оплата договорная. 

WordPress
7 лет назад
evgen_popov777
Евгений 
29 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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