Редизайн и верстка нового диза сайта на вордпресс

Сайт на кастомном движке wordpress от premiumexchanger (обменный пункт эл. валют). сам сайт: https://bitcoins.md/ (данный дизайн является шаблонным) Необходимо дизайн сайта заменить на уникальный, а так же выполнить верстку нового дизайна. примеры сайтов на том же движке, но с измененным дизайном: https://v-obmen24.ru/ https://mycrypto.market/ https://cash365.biz/https://wm.money/ПС гтехническое задание для дизайна от разработчика движка: Основная версия https://drive.google.com/file/d/0Bx4VWDxuVt9UTGtFZHBSQnVVcTA/viewМобильная версия https://drive.google.com/file/d/0Bx4VWDxuVt9UcXZvVnV3Tl9naGc/viewТехническое задание с нашей стороны : https://drive.google.com/file/d/0Bx4VWDxuVt9UUFFpdEN0a05WdU0/viewЦена обсуждаема, оплата договорная.