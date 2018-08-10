Нужен дизайн внутренних страниц , то есть нужно как на ниже указанном примере создать страницу . То есть периодический возникают необходимости делать доп страницы ,связи с этим ищем дизайнера . Оправляю пример сайта то есть именно ту страницу которую надо нарисовать .

https://checkmoney.su/?utm_source=google_accaunt_2&utm_campaign=cashme&utm_medium=cpc_vitrina

https://moneykite.ru/?utm_source=google_accaunt_2&utm_campaign=cashMe&utm_medium=cpc_vitrina