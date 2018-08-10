Разработка дополнительных экранов для сервиса

Сайт на кастомном движке wordpress от premiumexchanger (обменный пункт эл. валют). сам сайт: https://bitcoins.md/ (данный дизайн является шаблонным) Необходимо дизайн сайта заменить на уникальный, а так же выполнить верстку нового дизайна. примеры сайтов на том же движке, но с измененным ...