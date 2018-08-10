Дизайн лэндинга

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт21 заявка188 просмотров

Дизайн лэндинга по прототипу https://cloud.mail.ru/public/Guc8/7WnSS46M1

Мы агентство, бюджет строго до 5000.

Выбираем по портфолио.

Давайте уважать друг друга:

- не предлагайте другие услуги (под ключ, вёрстка и т.п.)

- не зовите "уточнять некоторые детали" в скайпе

- предлагайте окончательную стоимость

- не заваливайте, пожалуйста, текстами и ссылками

7 лет назад
watsup
39 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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