Нужна анимированная заставка с лого, для канала на youtube.
Дизайн лэндинга
Дизайн лэндинга по прототипу https://cloud.mail.ru/public/Guc8/7WnSS46M1
Мы агентство, бюджет строго до 5000.
Выбираем по портфолио.
Давайте уважать друг друга:
- не предлагайте другие услуги (под ключ, вёрстка и т.п.)
- не зовите "уточнять некоторые детали" в скайпе
- предлагайте окончательную стоимость
- не заваливайте, пожалуйста, текстами и ссылками
Заявки фрилансеров
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