Нужна картинка (два флага), которые указаны в небольшом видеоролике

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен3 заявки160 просмотров

Здравствуйте! Суть заказа заключается в том? чтобы сделать похожую картинку как на предоставленном мною видеоролике. На видео - два объединенных флага.

7 лет назад
Cherces
Адам 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

ramisalo7
27 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$10
1 день
Отличный исполнитель, а главное понимающий с полуслова!!! Справился с работой очень быстро и качественно! Рекомендую Расми как ответственного исполнителя который не подведет!!!
Спасибо за заказ! Оплата мгновенная, приятное общение! Был рад поработать)

Заявки фрилансеров

ramisalo7
27 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад