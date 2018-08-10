Нужна анимированная заставка с лого, для канала на youtube.
Нужна картинка (два флага), которые указаны в небольшом видеоролике
Здравствуйте! Суть заказа заключается в том? чтобы сделать похожую картинку как на предоставленном мною видеоролике. На видео - два объединенных флага.
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