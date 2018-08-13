Разработать дизайн e-commerce сайта

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен16 заявок284 просмотра

Нужно разработать дизайн сайта по продажи посуды и оборудования для ресторанов

( главная + 4 внутрених страниц ).

Сам дизайн должен быть в светлых тонах + моб версия всех страниц.

ТЗ отправлю кандидату.

Срок 2-3 дня. 

7 лет назад
daisy_di
28 лет
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

lubomirskiy
Владислав 
30 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад
$300
2 дня
Все отлично! Работу довели до самого конца, сделали все мелочи и просьбы. Отличная команда, рекомендую!
Хороший заказчик - рекомендую!

Заявки фрилансеров

lubomirskiy
Владислав 
30 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад