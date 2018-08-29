Необходим дизайн Landing Page на 9-10 экранов. С меня примеры лендингов, которые нравятся. Хочется найти человека, который сам знает и проконсультирует, как сделать лучше. Потому что будут еще работы. ...
Дизайн для game портала
Нужно разработать дизайн для игрового магазина\портала
Структура сайта (блоки, элементы и их расположение) вот тут https://clash-games.store/
Если вместе с Вами работает верстальщик, готовый натянуть Ваш дизайн на движок PrestaShop, то это огромный бонус к Вашей заявке. ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗЫВАЙТЕ ЭТО.
Общие требования к дизайну:
1) В светлых тонах
2) Без лишних графических нагромождений
3) Эффект легкости, воздушности
4) Нравятся такие дизайны:
https://www.accountwarehouse.com
Что нужно сделать:
1) Логотип (вектор не принципиален)
На логотипе должно быть название Clash Games Store. Логотип должен отображать что это портал по продаже акаунтов, гемов и прочего для мобильных игр ТОЛЬКО. Логотип должен вписываться в общую концепцию всего дизайна сайта. Размер как на сайте блок ЛОГО.
2) Фавикон. Должен быть узнаваемым и нести концепцию\элементы логотипа
3) Шесть банеров согласно блокам на сайте https://clash-games.store
Размер как на сайте блоки БАННЕР (4 одного размера в слайдере и 2 другого размера)
4) Шаблон для картинки товаров. На шаблоне должен обязательно размещаться водяной знак с адресом сайта. Быть в самом верху место под полное либо краткое название товара. По центру будут меняться картинки в зависимости от товара. По сути шаблон товара это квадратная картинка с патерном\бэкфоном в общий стиль дизайна сайта. Структура - сверху название, снизу водяной знак с адресом сайта. По середине будем менять графические элементы для каждого товара.
5) Шаблон для Новости. Аналогично по структуре как и у пункта 4. По сути шаблон картинки Новости это квадратная картинка с патерном\бэкфоном в общий стиль дизайна сайта. Должна отличаться от шаблона товара но быть в общем стиле.
6) Четыре картинки подкатегорий.
https://clash-games.store/12-clash-of-clans-shop
Во всех играх будут только эти подкатегории - ACCOUNTS, ITEMS, BOOSTING, TOP UP
7) Нужна картинка ШАПКА для социальных сетей (FB, G+, Twitter, Ютуб). Шапка должна быть узнаваемой и нести элементы дизайна основного сайта.
Пример что нравится:
https://twitter.com/PlayerAuctions
https://www.youtube.com/channel/UCSEV9WpGdtoujBWHMC2S-0Q/feed
https://www.facebook.com/PlayerAuctionsTrading
8) Нужна отрисовка дизайна для следующих страниц:
- Главная https://clash-games.store/
- Страница Игры https://clash-games.store/12-clash-of-clans-shop
- Карточка товара https://clash-games.store/clash-of-clans-shop/22-product-number-1.html
- Новость https://clash-games.store/blog/43_Sed-ut-perspiciatis-unde-omnis-iste.html
- Страница регистрации, оформления заказа
- Обратная связь https://clash-games.store/contact-us
Пожелания по дизайну:
1) В каталоге слева выделить первые 7 игр. Типа Топ Игры. Эти 7 игр не должны сильно отрываться от остального списка игр, но должны более сильно притягивать к себе внимание. Это может быть заливка другим цветом с пометкой TOP либо Ваше предложение.
2) В футере сайта (Без имени-1.JPG) разместить блоки на подобии как на сайте https://www.igvault.com/ смотреть картинку (Без имени-2.JPG)
3) Под блоками созданными в футере разместить оформленный в стиль сайта блок как тут смотреть картинку (Без имени-3.JPG)
Что хочу увидеть в Вашей заявке:
1) Цену + Срок на разработку всего графического материала
2) Информацию на счёт есть ли у вас в команде человек готовый это всё сверстать
3) Обязательно слово ПИКАЧУ. Это будет знак для меня что Вы ознакомились с проектом до самого конца а не просто ответили шаблонным ответом. Заявки с шаблонными ответами рассматривать не буду.
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