Дизайн для game портала

Нужно разработать дизайн для игрового магазина\портала

Структура сайта (блоки, элементы и их расположение) вот тут https://clash-games.store/

Если вместе с Вами работает верстальщик, готовый натянуть Ваш дизайн на движок PrestaShop, то это огромный бонус к Вашей заявке. ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗЫВАЙТЕ ЭТО.

Общие требования к дизайну:

1) В светлых тонах

2) Без лишних графических нагромождений

3) Эффект легкости, воздушности

4) Нравятся такие дизайны:

https://www.g2g.com

https://www.igvault.com

https://www.accountwarehouse.com

Что нужно сделать:

1) Логотип (вектор не принципиален)

На логотипе должно быть название Clash Games Store. Логотип должен отображать что это портал по продаже акаунтов, гемов и прочего для мобильных игр ТОЛЬКО. Логотип должен вписываться в общую концепцию всего дизайна сайта. Размер как на сайте блок ЛОГО.

2) Фавикон. Должен быть узнаваемым и нести концепцию\элементы логотипа

3) Шесть банеров согласно блокам на сайте https://clash-games.store

Размер как на сайте блоки БАННЕР (4 одного размера в слайдере и 2 другого размера)

4) Шаблон для картинки товаров. На шаблоне должен обязательно размещаться водяной знак с адресом сайта. Быть в самом верху место под полное либо краткое название товара. По центру будут меняться картинки в зависимости от товара. По сути шаблон товара это квадратная картинка с патерном\бэкфоном в общий стиль дизайна сайта. Структура - сверху название, снизу водяной знак с адресом сайта. По середине будем менять графические элементы для каждого товара.

5) Шаблон для Новости. Аналогично по структуре как и у пункта 4. По сути шаблон картинки Новости это квадратная картинка с патерном\бэкфоном в общий стиль дизайна сайта. Должна отличаться от шаблона товара но быть в общем стиле.

6) Четыре картинки подкатегорий.

https://clash-games.store/12-clash-of-clans-shop

Во всех играх будут только эти подкатегории - ACCOUNTS, ITEMS, BOOSTING, TOP UP

7) Нужна картинка ШАПКА для социальных сетей (FB, G+, Twitter, Ютуб). Шапка должна быть узнаваемой и нести элементы дизайна основного сайта.

Пример что нравится:

https://twitter.com/PlayerAuctions

https://www.youtube.com/channel/UCSEV9WpGdtoujBWHMC2S-0Q/feed

https://www.facebook.com/PlayerAuctionsTrading

8) Нужна отрисовка дизайна для следующих страниц:

- Главная https://clash-games.store/

- Страница Игры https://clash-games.store/12-clash-of-clans-shop

- Карточка товара https://clash-games.store/clash-of-clans-shop/22-product-number-1.html

- Новость https://clash-games.store/blog/43_Sed-ut-perspiciatis-unde-omnis-iste.html

- Страница регистрации, оформления заказа

- Обратная связь https://clash-games.store/contact-us

Пожелания по дизайну:

1) В каталоге слева выделить первые 7 игр. Типа Топ Игры. Эти 7 игр не должны сильно отрываться от остального списка игр, но должны более сильно притягивать к себе внимание. Это может быть заливка другим цветом с пометкой TOP либо Ваше предложение.

2) В футере сайта (Без имени-1.JPG) разместить блоки на подобии как на сайте https://www.igvault.com/ смотреть картинку (Без имени-2.JPG)

3) Под блоками созданными в футере разместить оформленный в стиль сайта блок как тут смотреть картинку (Без имени-3.JPG)

Что хочу увидеть в Вашей заявке:

1) Цену + Срок на разработку всего графического материала

2) Информацию на счёт есть ли у вас в команде человек готовый это всё сверстать

3) Обязательно слово ПИКАЧУ. Это будет знак для меня что Вы ознакомились с проектом до самого конца а не просто ответили шаблонным ответом. Заявки с шаблонными ответами рассматривать не буду.